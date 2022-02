Tutti i numeri del fenomeno vegan (Di martedì 8 febbraio 2022) Rifiutare carne, pesce e in alcuni casi anche derivati animali come uova e latticini per ragioni di salute oppure per una profonda convinzione etica. Le persone diventano vegetariane o vegane per motivi diversi ma, in alcuni casi, dietro questa scelta ci sono considerazioni di tipo ambientale. Gli allevamenti intensivi di animali, secondo quanto riferito da decine di studi, contribuiscono alla produzione di gas serra, al consumo dell’acqua potabile e allo sfruttamento del suolo. Il 70% della terra coltivabile del pianeta è destinato alla produzione animale e ciò lascia poco spazio alla produzione di cibo per chi ne ha più bisogno. I dati sono evidenti, per quanto talvolta la scelta di un’alimentazione vegana o vegetariana possa avvenire più per moda che per convinzione. Una serie di sondaggi, realizzati in alcune nazioni europee tra l’aprile e il ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) Rifiutare carne, pesce e in alcuni casi anche derivati animali come uova e latticini per ragioni di salute oppure per una profonda convinzione etica. Le persone diventano vegetariane oe per motivi diversi ma, in alcuni casi, dietro questa scelta ci sono considerazioni di tipo ambientale. Gli allevamenti intensivi di animali, secondo quanto riferito da decine di studi, contribuiscono alla produzione di gas serra, al consumo dell’acqua potabile e allo sfruttamento del suolo. Il 70% della terra coltivabile del pianeta è destinato alla produzione animale e ciò lascia poco spazio alla produzione di cibo per chi ne ha più bisogno. I dati sono evidenti, per quanto talvolta la scelta di un’alimentazionea o vegetariana possa avvenire più per moda che per convinzione. Una serie di sondaggi, realizzati in alcune nazioni europee tra l’aprile e il ...

