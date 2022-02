Tiki-Taka – Cruciani provoca Auriemma: “Ama la Juventus”. Graziani: “Ai bianconeri non si resiste” (Di martedì 8 febbraio 2022) A Tiki Taka è scontro tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani, tema caldo come sempre la Juventus. Questa volta è Cruciani a provocare il collega napoletano con una frecciatina: “Sono sicuro che alla fine anche chi dice di odiare la Juventus, alla fine sotto sotto la ama. È il caso di Auriemma che dice di non sopportare i bianconeri, ma sono sicuro che ha una passione per la Juventus, anche lui subisce il fascino dei bianconeri“. Non si è fatta attendere la risposta del noto giornalista e conduttore radiofonico Auriemma che ha detto: “Ma per carità, vedo che Cruciani continua a non portare una notizia utile“. Ma l’argomento Juventus ... Leggi su napolipiu (Di martedì 8 febbraio 2022) Aè scontro tra Raffaelee Giuseppe, tema caldo come sempre la. Questa volta ère il collega napoletano con una frecciatina: “Sono sicuro che alla fine anche chi dice di odiare la, alla fine sotto sotto la ama. È il caso diche dice di non sopportare i, ma sono sicuro che ha una passione per la, anche lui subisce il fascino dei“. Non si è fatta attendere la risposta del noto giornalista e conduttore radiofonicoche ha detto: “Ma per carità, vedo checontinua a non portare una notizia utile“. Ma l’argomento...

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka La svolta di Giroud e Vlahovic Non che Vlahovic e Zakaria abbiano trasformato Allegri in un profeta del tiki taka, anzi gli daranno ancora più convinzione di essere nel giusto: del resto Agnelli l'ha richiamato perché è Allegri. ...

Tiki Taka - La Repubblica del Pallone stasera lunedì 7 febbraio in tv: orario, ospiti ed anticipazioni Il match tra Salernitana e Spezia chiuderà la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022 . Per analizzarla in maniera dettagliata, spazio quindi a Tiki Taka - La Repubblica del Pallone' , una trasmissione condotta da Piero Chiambretti . Il programma inizierà alle ore 23:45 di lunedì 7 febbraio e sarà possibile vederlo in diretta su Italia 1 ...

Un angelo irrompe nello studio di Tiki Taka Sport Mediaset Tiki-Taka – Cruciani provoca Auriemma: “Ama la Juventus”. Graziani: “Ai bianconeri non si resiste” A Tiki Taka è scontro tra Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani, tema caldo come sempre la Juventus. Questa volta è Cruciani a provocare il collega napoletano con una frecciatina: “Sono sicuro che ...

Cruciani: "Auriemma ha un passione per la Juventus". Il giornalista napoletano è sbalordito Puntata scoppiettante quella di Tiki Taka - La Repubblica del pallone, Giuseppe Crucini ha lanciato una delle sue proverbiali frecciate: "Alla fine anche chi odia la Juventus sotto sotto la ama. Anche ...

