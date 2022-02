Tel Aviv, topi paralizzati camminano di nuovo con un impianto al midollo (Di martedì 8 febbraio 2022) Un importante esperimento è stato condotto dagli scienziati del Sagol Center for Regenerative Biotechnology dell’Università di Tel Aviv. Con esso grazie ad un trapianto di midollo spinale diversi topi paralizzati hanno ripreso a camminare di nuovo. Un tentativo che secondo gli scienziati spiana la strada ad esperimenti sull’uomo I topi paralizzati di Tel Aviv Gli scienziati del dagli scienziati del Sagol Center for Regenerative Biotechnology dell’Università di Tel Aviv hanno effettuato una biopsia su alcuni pazienti. In essa sono estate estratte dal tessuto adiposo cellule e una matrice extracellulare. Le cellule sono poi state riconvertite in materia simile alle cellule embrionali staminali che possono trasformarsi in qualsiasi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Un importante esperimento è stato condotto dagli scienziati del Sagol Center for Regenerative Biotechnology dell’Università di Tel. Con esso grazie ad un trapianto dispinale diversihanno ripreso a camminare di. Un tentativo che secondo gli scienziati spiana la strada ad esperimenti sull’uomo Idi TelGli scienziati del dagli scienziati del Sagol Center for Regenerative Biotechnology dell’Università di Telhanno effettuato una biopsia su alcuni pazienti. In essa sono estate estratte dal tessuto adiposo cellule e una matrice extracellulare. Le cellule sono poi state riconvertite in materia simile alle cellule embrionali staminali che possono trasformarsi in qualsiasi ...

