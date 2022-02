Stadi, si va verso l’aumento della capienza (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo lo stop all’obbligo della mascherina all’aperto, con l’ordinanza per eliminare la restrizione che sarà firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza. Sono diversi i provvedimenti che il Governo è pronto a prendere, allentando le misure e le regole considerando la discesa della curva epidemiologica. Come spiegato dal Corriere della Sera, rimangono le norme L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 8 febbraio 2022) Non solo lo stop all’obbligomascherina all’aperto, con l’ordinanza per eliminare la restrizione che sarà firmata oggi dal ministroSalute Roberto Speranza. Sono diversi i provvedimenti che il Governo è pronto a prendere, allentando le misure e le regole considerando la discesacurva epidemiologica. Come spiegato dal CorriereSera, rimangono le norme L'articolo

Advertising

yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Stadi, si va verso l’aumento della capienza: il Governo valuta la nuova percentuale - CalcioFinanza : Stadi, si va verso l’aumento della capienza: il Governo valuta la nuova percentuale - elena_ele6 : @teresaarg_ Prima degli stadi verso fine aprile/inizio maggio - ZenatiDavide : Verso stadi a piena capienza entro marzo: “I tifosi non sono cultori di musica classica che stanno in religioso sil… - RickyAbsol : @yesbreds Secondo me gli stadi per le partite verso inizio primavera torneranno al 100%, il problema dei concerti è… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi verso Mascherine all'aperto: stop dall'11 febbraio in tutta Italia ...intravede anche la riapertura delle discoteche così come un cambio anche nella capienza degli stadi. dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si va "avanti gradualmente verso la ...

Vasco Rossi, una vita spericolata da 70 anni Da lì in poi, Vasco inizia il suo percorso verso il successo. L'esordio in tv con Gianni Morandi, l'... la partecipazione a Sanremo con Vado al massimo, gli stadi pieni, qualche guaio con la giustizia ...

Serie A, verso capienza al 50% negli stadi da febbraio - Sportmediaset Sport Mediaset Stadi, si va verso l’aumento della capienza Ma sia pur lentamente si percorre la strada verso la normalità. «Un percorso simile a quello ... Per quanto riguarda gli stadi, attualmente la capienza negli stadi è ridotta: si può stare negli ...

Ruzzolando verso la Luna: ecco il detrito di SpaceX È con piacere che condividiamo con lettrici e lettori il messaggio inviato alla redazione questa notte dall’astronomo Alberto Buzzoni dell’Inaf di Bologna con, in allegato, una sequenza animata del pa ...

...intravede anche la riapertura delle discoteche così come un cambio anche nella capienza degli. dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, si va "avanti gradualmentela ...Da lì in poi, Vasco inizia il suo percorsoil successo. L'esordio in tv con Gianni Morandi, l'... la partecipazione a Sanremo con Vado al massimo, glipieni, qualche guaio con la giustizia ...Ma sia pur lentamente si percorre la strada verso la normalità. «Un percorso simile a quello ... Per quanto riguarda gli stadi, attualmente la capienza negli stadi è ridotta: si può stare negli ...È con piacere che condividiamo con lettrici e lettori il messaggio inviato alla redazione questa notte dall’astronomo Alberto Buzzoni dell’Inaf di Bologna con, in allegato, una sequenza animata del pa ...