Si placa il vento, resta forte ad alta quota

Il vento l'ha fatta da padrone, lunedì. Proseguirà? Risponde Ivan Malspina del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

L'espansione verso est dell'alta pressione su tutta l'Europa centro-meridionale determinerà un'altra settimana caratterizzata dall'assenza di precipitazioni significative sulla Lombardia. L'afflusso di correnti settentrionali garantirà anche cieli limpidi e l'assenza delle nebbie fino a domani su tutta la Lombardia. Probabile ritorno a locali riduzioni della visibilità e al passaggio di qualche nuvola nella seconda parte della settimana. Le temperature, dopo il brusco rialzo di lunedì in pianura, subiranno un progressivo calo, ma rimarranno comunque su valori leggermente superiori alle medie del periodo.

Martedì 8 febbraio 2022

Tempo Previsto: al mattino bel tempo e cieli limpidi su tutta la regione. Nel pomeriggio cieli sereni o poco ...

