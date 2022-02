Sci di fondo | Pechino 2022 | Johannes H Klæbo di nuovo campione | “È stata dura | devo ringraziare mio padre”

Leggi su oasport

(Di martedì 8 febbraio 2022)Høsflotsi è confermato oro olimpico nella prova sprint a tecnica libera di sci diin questi Giochi di. Il norvegese si conferma come uno dei più grandi interpreti della storia nella disciplina, diventando il primo a bissare la vittoria a cinque cerchi nella comunque giovane vita della sprint. “Sono incredibilmente felice, le ultime settimane sono state durissime, non lo nascondo – ha dichiarato il norge, aggiungendo poi – domenica la mia prestazione nello skiathlon èterribile, gli ultimi due giorni li ho passati a girare in tondo, dubitando della mia condizione”. Tratti di umanità quelli mostrati da un atleta che spesso siamo abituati a considerare come una specie di automa, data l’irreale costanza di risultati e frequenza di vittorie. Sci di ...