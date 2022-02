SBK, Test Portimao, Bautista: 'La Panigale 2022 più bilanciata della 2019' - News (Di martedì 8 febbraio 2022) Se il buongiorno si vede dal mattino, Alvaro Bautista può iniziare ad accennare un sorriso, in virtù di una prima uscita, nel Testi di Portimao , in cui è sembrato subito veloce con la Ducati, moto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 8 febbraio 2022) Se il buongiorno si vede dal mattino, Alvaropuò iniziare ad accennare un sorriso, in virtù di una prima uscita, neli di, in cui è sembrato subito veloce con la Ducati, moto ...

Advertising

SkySportMotoGP : Superbike 2022, nei primi test a Portimao Rea fa meglio di Razgatlioglu #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - infoitsport : SBK, Test Portimao: Rea, Razgatliuoglu e Bautista in un solo decimo - gponedotcom : “Stiamo lavorando sul cambio per migliorare la moto rispetto allo scorso anno. Dorna dovrebbe riprogrammare i test,… - andreastoolbox : Superbike 2022, nei primi test a Portimao Rea fa meglio di Razgatlioglu | Sky Sport - Frank_Rolon11 : RT @gponedotcom: 'Negli ultimi due anni mi sono dovuto adattare per ottenere il massimo dalla moto, ora invece mi diverto mentre sono in pi… -