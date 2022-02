Sampdoria, visite mediche iniziate per Giovinco – VIDEO (Di martedì 8 febbraio 2022) Giovinco è arrivato al Laboratorio Albaro per svolgere le visite mediche con la Sampdoria iniziate le visite mediche di #Giovinco con la #Sampdoria ? @aleeremos pic.twitter.com/sesMzcEj1C— SampNews24 (@SampNews24) February 8, 2022 Sebastian Giovinco è arrivato questa mattina al Laboratorio Albaro per sostenere le visite mediche con la Sampdoria. Un punto cruciale per la buona riuscita della trattativa: l’attaccante non gioca una partita ufficiale dallo scorso agosto, quando ha risolto il proprio contratto con l’Al-Hilal. In caso di esito positivo degli esami medici, Giovinco firmerà con la Sampdoria fino a giugno e domani, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022)è arrivato al Laboratorio Albaro per svolgere lecon laledi #con la #? @aleeremos pic.twitter.com/sesMzcEj1C— SampNews24 (@SampNews24) February 8, 2022 Sebastianè arrivato questa mattina al Laboratorio Albaro per sostenere lecon la. Un punto cruciale per la buona riuscita della trattativa: l’attaccante non gioca una partita ufficiale dallo scorso agosto, quando ha risolto il proprio contratto con l’Al-Hilal. In caso di esito positivo degli esami medici,firmerà con lafino a giugno e domani, ...

