Report, Ruggieri: "Da Ranucci insulti e minacce: ecco messaggi" (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Deposito il contenuto dei messaggi che ha scritto a me il conduttore di Report Ranucci alla Commissione di Vigilanza, all'amministratore delegato della Rai e alla Procura". Lo annuncia il commissario Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, mentre è in corso l'audizione dell'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, spiegando nel dettaglio le ragioni dela sua denuncia. "Nella seduta del 24 novembre in questa commissione si è data una sommaria lettura di una lettera anonima che riguardava il conduttore di Report. Io in quella occasione mi limitai a dire che la lettera, arrivata anche a me, era dettagliata ma anche anonima. E per questo ero stato il primo a cestinarla. Fu, quindi, la mia, una informazione neutra, riconosciuta come tale persino dal Fatto Quotidiano. Il giorno ...

