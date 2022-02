Reddito di cittadinanza | ecco tutte le novità di febbraio 2022

Leggi su dailynews24

(Di martedì 8 febbraio 2022) Come ogni mese, arrivano lerelative aldiper il mese di. Il 31 gennaio delè scaduto il termine per poter presentare l’Isee aggiornato che tutti i beneficiari deldevono aver inviato per comunicare le eventuali variazioni del proprio patrimonio e dei propri redditi. Ricordiamo che coloro L'articolo