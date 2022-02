Per Jonathan Bazzi la Milano ai margini è una fonte inesauribile di poesia (Di martedì 8 febbraio 2022) Il rapporto di Jonathan Bazzi con Milano è qualcosa di enorme, strabordante, tanto che nei suoi romanzi questa città occupa una parte importante della narrazione: lo faceva in “Febbre”, il suo romanzo d’esordio con cui è arrivato in finale al Premio Strega e ha vinto il Premio Bagutta Opera Prima e Libro dell’Anno di Fahrenheit, e lo fa ancor di più in “Corpi minori”: il suo secondo e attesissimo libro, edito da Mondadori, che esce l’8 febbraio. Bazzi sviscera, attraverso frame della sua vita e dei suoi affetti, temi enormi come la sieropositività, colonna portante di “Febbre”, o l’ingiustizia sociale e la difficoltà di una generazione di affermarsi e trovare la propria strada, fil rouge di “Corpi minori”, dove una parte preponderante della narrazione riguarda proprio Milano, la città dei desideri di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) Il rapporto diconè qualcosa di enorme, strabordante, tanto che nei suoi romanzi questa città occupa una parte importante della narrazione: lo faceva in “Febbre”, il suo romanzo d’esordio con cui è arrivato in finale al Premio Strega e ha vinto il Premio Bagutta Opera Prima e Libro dell’Anno di Fahrenheit, e lo fa ancor di più in “Corpi minori”: il suo secondo e attesissimo libro, edito da Mondadori, che esce l’8 febbraio.sviscera, attraverso frame della sua vita e dei suoi affetti, temi enormi come la sieropositività, colonna portante di “Febbre”, o l’ingiustizia sociale e la difficoltà di una generazione di affermarsi e trovare la propria strada, fil rouge di “Corpi minori”, dove una parte preponderante della narrazione riguarda proprio, la città dei desideri di ...

Per Jonathan Bazzi la Milano ai margini è una fonte inesauribile di poesia

