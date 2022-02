Parolo sul Milan | “È lui il leader assoluto!”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Marco, ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale analizza i cambiamenti del suo ex allenatore ai tempi della Lazio, Stefano Pioli: “Oggi è un tecnico nel pieno della maturità, sotto ogni aspetto. Dopo l’esperienza all’Inter è cresciuto tantissimo, ha fatto tesoro degli errori commessi ed ha affinato il lavoro”. Stefano Pioli allenatoreSul futuro di Pioli alha detto: ” Nel calcio tutto dipende dai risultati. Pioli ha riportato in alto un grande club senza avere l’obbligo di vincere, ma presto l’asticella si alzerà, inevitabilmente. Sarà uno stimolo per crescere ancora”.

L'ex centrocampista di Lazio e Parma Marco Parolo ha parlato alla Gazzetta dello Sport elogiando il lavoro del tecnico emiliano sulla panchina rossonera.