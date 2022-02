Osimhen | “Sarebbe bello vincere a Napoli | un aspetto della città mi ha sorpreso”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 8 febbraio 2022) Victorè tornato protagonista al match trae Venezia con un gran gol di testa su assist di Politano. Il nigeriano ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, parlando di tantissimi argomenti., l’infortunio e la mascherina Victor, la sua è stata quasi una frattura da pugile.“Infatti ho sentito subito che la faccia mi era esplosa. E appena mi sono toccato sulla guancia sinistra non avevo più sensibilità. Ho avuto problemi anche a dormire, se mi giravo sul quel lato, faceva male. Però ho recuperato le forze, trascinato dalla voglia di giocare e di migliorare proprio sui colpi di testa. Non sono tipo da frenare la mia esuberanza, mai fatto calcoli, anzi ho sempre cercato di rimettermi in piedi subito, senza piangermi addosso. Io salto, scarto, scatto. Non ho paura di farmi male, e se perdo mi arrabbio. ...