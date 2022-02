Oggi il M5s non può presentarsi alle elezioni, Grillo teme la richiesta di risarcimenti (Di martedì 8 febbraio 2022) Se si votasse fra un mese, Oggi il M5s non potrebbe presentare le liste elettorali. L'ordinanza del tribunale di Napoli di fatto azzera tutti i poteri di firma di Giuseppe Conte, che non è più il legale rappresentante del partito. La situazione è così "complicata" che Beppe Grillo è sceso in campo questa mattina con un post molto netto: blocca qualsiasi iniziativa e fuga in avanti dell'ex premier, invita tutti al silenzio. E torna a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che il vero capo è lui. E si fa come dice lui. Perché? Gli avvocati dell'ex comico sono al lavoro per cercare di fare luce in questo caos. Ci sono anche diverse interpretazioni sul fatto che Oggi il primo partito del Parlamento e principale partner del governo Draghi sia senza un rappresentante legale. Sotto un certo punto di vista, ma ci sono pareri discordanti, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) Se si votasse fra un mese,il M5s non potrebbe presentare le liste elettorali. L'ordinanza del tribunale di Napoli di fatto azzera tutti i poteri di firma di Giuseppe Conte, che non è più il legale rappresentante del partito. La situazione è così "complicata" che Beppeè sceso in campo questa mattina con un post molto netto: blocca qualsiasi iniziativa e fuga in avanti dell'ex premier, invita tutti al silenzio. E torna a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che il vero capo è lui. E si fa come dice lui. Perché? Gli avvocati dell'ex comico sono al lavoro per cercare di fare luce in questo caos. Ci sono anche diverse interpretazioni sul fatto cheil primo partito del Parlamento e principale partner del governo Draghi sia senza un rappresentante legale. Sotto un certo punto di vista, ma ci sono pareri discordanti, ...

