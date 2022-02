No Vax, la protesta dei camion in Canada degenera: violenze e abusi. Trudeau: «È ora di finirla» (Di martedì 8 febbraio 2022) Non sono più cortei e proteste contro la profilassi anti Covid che bloccano il traffico e fanno chiudere attività e negozi. Le sfilate No Vax guidate dai camionisti che stanno... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 febbraio 2022) Non sono più cortei e proteste contro la profilassi anti Covid che bloccano il traffico e fanno chiudere attività e negozi. Le sfilate No Vax guidate daiisti che stanno...

Advertising

bnegri1 : RT @squopellediluna: Il cosiddetto “convoglio della libertà” è nato su iniziativa di movimenti razzisti che raccolgono consensi tra i no va… - squopellediluna : Il cosiddetto “convoglio della libertà” è nato su iniziativa di movimenti razzisti che raccolgono consensi tra i no… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: No Vax, la protesta dei camion in Canada, Trudeau: «È ora di finirla». E Ottawa dichiara lo stato d'emergenza https://t… - TDSestieri : RT @Gazzettino: No Vax, la protesta dei camion in Canada, Trudeau: «È ora di finirla». E Ottawa dichiara lo stato d'emergenza - Gazzettino : No Vax, la protesta dei camion in Canada, Trudeau: «È ora di finirla». E Ottawa dichiara lo stato d'emergenza -