Nicholas Latifi e l’ombra di Abu Dhabi | “Ho vissuto giorni difficili…”

Advertising

fuoripistanet : A quasi due mesi dai controversi giri finali del Gran Premio di Abu Dhabi, Nicholas Latifi ha spiegato come ci si s… - ansiogenaaf : ho flashato Nicholas Latifi come passeggero di Vettel #ROCSweden - DaviJuliao2001 : RT @f1DiaBatida: GP da Toscana 2020 ???? Nicholas Latifi, ???? Kevin Magnussen, ???? Carlos Sainz e ???? Antonio Giovinazzi - PratolindoKzP : RT @f1DiaBatida: GP da Toscana 2020 ???? Nicholas Latifi, ???? Kevin Magnussen, ???? Carlos Sainz e ???? Antonio Giovinazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Nicholas Latifi

ChePoker.it

...- 22 Sebastian Vettel 6 3 Bahrain 2021 Mancato rallentamento con doppia bandiera gialla 27 - Mar - 22 2 Bahrain 2021 Incidente 28 - Mar - 22 1 Austria 2021 Ostruzione 03 - Lug - 226 ...è stato suo malgrado uno dei protagonisti del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1, a causa dell'incidente nei giri conclusivi della corsa che hanno ...Hamilton had led for most of the Abu Dhabi Grand Prix, but a safety car was introduced into the race following Nicholas Latifi’s crash with only a few laps to go in the contest. Race director Michael ...The Mercedes driver led comfortably for the vast majority of the contest and looked set to win a record-breaking eighth title until the safety car was called out in the wake of Nicholas Latifi's crash ...