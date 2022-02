Michele Merlo non è stato ricordato a Sanremo, la rabbia del padre: “Costava poco farlo, non si è voluto” (Di martedì 8 febbraio 2022) Ogni anno al Festival di Sanremo, i conduttori si prendono un attimo per ricordare e omaggiare gli artisti scomparsi che hanno un posto speciale nel cuore dei fan, al di là del loro peso nel panorama musicale. Quest’anno Amadeus ha scelto di spendere due parole su Raffaella Carrà, Franco Battiato e Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa (mentre i primi due sono stati omaggiati perché scomparsi nel corso del 2021). In molti avrebbero voluto anche uno spazio dedicato a Michele Merlo, il giovane artista scomparso l’anno scorso in seguito ad un’emorragia cerebrale. La richiesta dei fan sembra però essere stata ignorata e in queste ore anche il papà del cantante, Domenico, si è preso un attimo per commentare l’accaduto. La rabbia di Domenico Merlo per il mancato omaggio al ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Ogni anno al Festival di, i conduttori si prendono un attimo per ricordare e omaggiare gli artisti scomparsi che hanno un posto speciale nel cuore dei fan, al di là del loro peso nel panorama musicale. Quest’anno Amadeus ha scelto di spendere due parole su Raffaella Carrà, Franco Battiato e Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa (mentre i primi due sono stati omaggiati perché scomparsi nel corso del 2021). In molti avrebberoanche uno spazio dedicato a, il giovane artista scomparso l’anno scorso in seguito ad un’emorragia cerebrale. La richiesta dei fan sembra però essere stata ignorata e in queste ore anche il papà del cantante, Domenico, si è preso un attimo per commentare l’accaduto. Ladi Domenicoper il mancato omaggio al ...

