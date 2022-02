“Ma vi è tutto chiaro?” Delia Duran | Soleil Sorge parla ed è più che sorpresa dentro e fuori il GF Vip

(Di martedì 8 febbraio 2022)è la prima finalista del GF Vip 6. Entrata da tre settimane ha già creato scompiglio nella Casa: al televoto ha battuto Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, tutti nella casa da cinque mesi. Una cosa che ha infastidito i concorrenti della casa, convinti che meritasse Davide Silvestri di passare nella fase successiva.ha trionfato con il 36% delle preferenze. Davide Silvestri è stato votato dal 33% del pubblico votante del GF Vip 6 mentre rispettivamente 27% e appena il 4% di voti sono andati alla ex Miss Italia e alla cantante lirica. Davide Silvestri è tra i più delusi dall’esito del televoto e ha mostrato la sua amarezza con Manila Nazzaro: “Sono molto deluso da com’è andata, non è che mi nascondo. Speravo di vincere o che comunque ad arrivare in finale fosse uno dei vecchi, ...

Advertising

GiovaQuez : Il sistema di certificazione è chiaro e il margine di errore ben inferiore rispetto a quanto stimato da alcuni medi… - stazzitta : Io mi sento solo di dire forte e chiaro DARGEN GRAZIE DI TUTTO #Sanremo2022 - BagsLab : RT @Bluefidel47: Tutto chiaro ora. La frase di Draghi. ' Non ti vaccini, muori' - Balin13377287 : RT @marcell16895275: Correva l’anno 1992 #draghibandito Ora capite vero il #vileaffarista @angelogiorgian2 tutto molto chiaro! https://t.c… - semanthide3 : @ivanscalfarotto Ah, ora è tutto chiaro: volete semplicemente l'esclusiva del ditino puntato. -

Ultime Notizie dalla rete : tutto chiaro

Orizzonte Scuola

Osserva Benedetto XVI: Èche la parola "grandissima" non si riferisce allo stesso modo a ...più comprendo il ribrezzo e la paura che sperimentò Cristo sul Monte degli Ulivi quando vide...Nella lettera c'èil dolore dell'anziano papa emerito: "Mi ha profondamente colpito che la ... Eche la parola "grandissima" non si riferisce allo stesso modo a ogni giorno, a ogni singolo ...È chiaro davanti a me. Non voglio iniziare la stagione pensando a eventuali limiti fisici, agli infortuni. Non girerò in pista pensando al braccio o al resto, io voglio concentrarmi sulla guida, sullo ...