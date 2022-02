LIVE Snowboard, PGS Pechino 2022 in DIRETTA: amarezza Roland Fischnaller, è 4° (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50 Il podio del PGS maschile: Benjamin Karl (Austria) Tim Mastnak (Slovenia) Vic Wild (Russia) 8.48 FINALE ASSURDA! La vince Benjamin Karl! L’austriaco aveva sbagliato nella parte alta, Mastnak ha però buttato via tutto con un errore alla terzultima porta! 8.46 Purtroppo tanti atleti faticano a reggere la pressione olimpica e Roland Fischnaller, che era alla sesta partecipazione, è tra questi. In carriera ha vinto Coppe del Mondo, un Mondiale…Ma alle Olimpiadi? Zero. 8.45 Niente da fare. Fischnaller era in vantaggio, poi ha cominciato a sbagliare, fino a uscire all’ultima porta. Medaglia di legno, il bronzo va a Vic Wild. 8.42 Tra poco Roland Fischnaller affronterà il russo Vic Wild (americano di nascita) per la medaglia ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50 Il podio del PGS maschile: Benjamin Karl (Austria) Tim Mastnak (Slovenia) Vic Wild (Russia) 8.48 FINALE ASSURDA! La vince Benjamin Karl! L’austriaco aveva sbagliato nella parte alta, Mastnak ha però buttato via tutto con un errore alla terzultima porta! 8.46 Purtroppo tanti atleti faticano a reggere la pressione olimpica e, che era alla sesta partecipazione, è tra questi. In carriera ha vinto Coppe del Mondo, un Mondiale…Ma alle Olimpiadi? Zero. 8.45 Niente da fare.era in vantaggio, poi ha cominciato a sbagliare, fino a uscire all’ultima porta. Medaglia di legno, il bronzo va a Vic Wild. 8.42 Tra pocoaffronterà il russo Vic Wild (americano di nascita) per la medaglia ...

Advertising

Nerys__ : #Beijing2022 #Snowboard ??LIVE Slalom gigante parallelo maschile Purtroppo niente bronzo per un soffio per ROLAND… - sportface2016 : #Live #Snowboard Sfuma la medaglia per Roland #Fischnaller. L'azzurro compie due errori nella sfida contro il rus… - sportface2016 : #Live #Snowboard Roland #Fischnaller fuori in semifinale contro l'austriaco #Karl. Ma ora si gioca la medaglia di… - sportface2016 : #Live #Snowboard Splendido Roland #Fischnaller nel gigante maschile! Manda ko anche l'austriaco Prommegger e appr… - sportface2016 : #Live #Snowboard Roland #Fischnaller avanza ai quarti di finale! Nel gigante maschile escono invece gli altri due… -