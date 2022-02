Leonardo fa marcia indietro sulla cessione della divisione Automazione basata a Genova. Sindacati: “Ora un piano di rilancio” (Di martedì 8 febbraio 2022) Leonardo fa marcia indietro rispetto alla decisione di vendere la sua divisione Automazione “non potendo oggi individuare un soggetto in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese”. Festeggiano i Sindacati, che si erano mobilitati e avevano proclamato alcuni scioperi contro la cessione. “Si tratta di una vittoria dei lavoratori, che pone le basi per una nuova fase di sviluppo per l’Automazione e per il sito genovese”, scrivono in una nota le segreterie di Genova e Nazionale della Fiom. “I sacrifici fatti dai lavoratori hanno pagato, così come hanno pagato le sinergie del territorio”, aggiunge Marco Longinotti della Fim Cisl di Genova. “Il territorio ha fatto squadra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022)farispetto alla decisione di vendere la sua“non potendo oggi individuare un soggetto in grado di assicurare un solido sviluppo futuro al polo genovese”. Festeggiano i, che si erano mobilitati e avevano proclamato alcuni scioperi contro la. “Si tratta di una vittoria dei lavoratori, che pone le basi per una nuova fase di sviluppo per l’e per il sito genovese”, scrivono in una nota le segreterie die NazionaleFiom. “I sacrifici fatti dai lavoratori hanno pagato, così come hanno pagato le sinergie del territorio”, aggiunge Marco LonginottiFim Cisl di. “Il territorio ha fatto squadra ...

