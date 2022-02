La tutela dell’ambiente e della biodiversità è stata introdotta in Costituzione (Di martedì 8 febbraio 2022) La Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge che introduce la tutela dell’ambiente e della biodiversità nella Costituzione, con la quarta e ultima lettura, dopo che era già stato approvato due volte dal Senato e una dalla Leggi su ilpost (Di martedì 8 febbraio 2022) La Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge che introduce lanella, con la quarta e ultima lettura, dopo che era già stato approvato due volte dal Senato e una dalla

