Juve, visite mediche concluse per Chiellini: Torino e Villarreal a rischio (Di martedì 8 febbraio 2022) Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha concluso da poco gli esami presso il J Medical per verificare le condizioni del polpaccio infortunato... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Il capitano dellantus Giorgioha concluso da poco gli esami presso il J Medical per verificare le condizioni del polpaccio infortunato...

Advertising

romeoagresti : #Juve: #Gatti è arrivato al J|M per sottoporsi alle visite mediche: resterà in prestito al Frosinone fino al termin… - _Morik92_ : Per #Ramsey, si aspetta solo il comunicato ufficiale da parte di #Juve e #Rangers. Il giocatore ha sostenuto e superato le visite mediche. - cmdotcom : #Juve, visite mediche concluse per #Chiellini: Torino e Villarreal a rischio - sportli26181512 : Juve, visite mediche concluse per Chiellini: Torino e Villarreal a rischio: Il capitano della Juventus Giorgio Chie… - ilbianconerocom : #Juve, visite mediche concluse per #Chiellini: che cosa filtra VIDEO -