INTER-ROMA Nerazzurri subito in gol con Dzeko | 1-0 La diretta

(Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Il gol dell'ex arriva in meno di due minuti:servito da Perisic segna dopo appena 113 secondi. I, reduci dalla sconfitta in rimonta nel derby con il Milan, operano quattro cambi rispetto al match di campionato di sabato. D'Ambrosio giocherà in difesa al posto di De Vrij, mentre Darmian prende il posto di Dumfries. Vidal scelto al posto di Calhanoglu, in attacco invece Sanchez parte al fianco dell'excon Lautaro in panchina. Tra le fila giallorosse invece, rispetto alla partita pareggiata con il Genoa, Veretout dal primo minuto a discapito di Cristante e Vina per Maitland-Niles. Queste tutte le scelti di Inzaghi e Mourinho.(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic;, Sanchez. Allenatore: Inzaghi. ...

In occasione del quarto di finale di Coppa Italia traJosé Mourinho torna a San Siro da avversario. Ecco come la Curva Nord ha accolto l'allenatore del Triplete 2010....sul pallone e al volo trafigge Rui Patricio 1' Iniziato il match a Milano Buonasera dallo Stadio Meazza in San Siro! È tutto pronto per il primo quarto di finale di Coppa Italia tra. A ...Secondo incrocio stagionale tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Roma di Josè Mourinho, che torna da grande ex a San Siro. Incroci di mercato ...Giornata da dimenticare per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter nel pomeriggio è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo, mentre in serata si è infort ...