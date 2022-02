Ho la sensazione che stia finendo l’era dei partiti. Anche noi ne pagheremo il conto (Di martedì 8 febbraio 2022) di Luigi Sala Ho la sensazione, forse sbagliata, che stia finendo l’era dei partiti, almeno così come li abbiamo conosciuti finora. A parte le tare genetiche che li affliggono da sempre, nelle votazioni per il presidente della Repubblica hanno mostrato, senza ormai più pudore, i loro pesanti limiti e l’incapacità congenita di fare altro se non guardarsi l’ombelico. Hanno dimenticato etica e prospettive e gli elettori lo sanno. A propiziare il loro tramonto sono Anche delle circostanze che i media non si affannano certo a coprire: siamo vicinissimi a una guerra in Ucraina e non deve ingannare il fatto che gli Usa hanno praticamente detto che, in caso d’invasione da parte della Russia, se ne laveranno le mani ma adotteranno pesanti sanzioni poiché i contraccolpi economici saranno assai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) di Luigi Sala Ho la, forse sbagliata, chedei, almeno così come li abbiamo conosciuti finora. A parte le tare genetiche che li affliggono da sempre, nelle votazioni per il presidente della Repubblica hanno mostrato, senza ormai più pudore, i loro pesanti limiti e l’incapacità congenita di fare altro se non guardarsi l’ombelico. Hanno dimenticato etica e prospettive e gli elettori lo sanno. A propiziare il loro tramonto sonodelle circostanze che i media non si affannano certo a coprire: siamo vicinissimi a una guerra in Ucraina e non deve ingannare il fatto che gli Usa hanno praticamente detto che, in caso d’invasione da parte della Russia, se ne laveranno le mani ma adotteranno pesanti sanzioni poiché i contraccolpi economici saranno assai ...

