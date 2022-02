Giornata del malato 2022 a Ragusa | tutte le iniziative

(Di martedì 8 febbraio 2022)– Tutto pronto per ladeldi venerdì 11 febbraio promossa dall’ufficio per la Pastorale della salute di. A causa delle restrizioni anticovid, sarà celebrata nei presidi ospedalieri e nei vicariati della Diocesi attraverso un programma essenziale connei reparti covid dell’ospedale Giovanni Paolo II dove sono stati organizzati momenti di preghiera e di riflessione mariana insieme con i malati e con gli operatori sanitari. In particolare, si terranno alle 9 nei reparti Malattie infettive, Astanteria covid e Rianimazione al Giovanni Paolo II. Nel pomeriggio, alle 14,30 benedizione agli operatori del drive-in e alle 15 alla Rsa covid al Maria Paternò Arezzo. Nel reparto hospice dell’ospedale Maria Paternò Arezzo, invece, a partire dalle 11, le ...

