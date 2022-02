Genova: strade a rischio, escalation di incidenti. In sette giorni 800 multe sulle strisce (Di martedì 8 febbraio 2022) Il sindaco Bucci: “Abbiamo puntato sulla manutenzione degli asfalti”. Al Peralto pedone investito da un’auto pirata Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 8 febbraio 2022) Il sindaco Bucci: “Abbiamo puntato sulla manutenzione degli asfalti”. Al Peralto pedone investito da un’auto pirata

SandroBrizzola4 : RT @blunico72: Le strade non sono mai le stesse strade, se ogni giorno noti un nuovo dettaglio. Certosa #Genova - MariaRo35228248 : @Palazzo_Chigi Infrastrutture a Genova ? Ma ha visto com'è strutturata? Sono murati vivi dalle macchine, tutto un s… - sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: Prosegue la conta dei feriti sulle strade di #Genova. Stamattina due pedoni sono stati ricoverati in codice rosso al San… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Prosegue la conta dei feriti sulle strade di #Genova. Stamattina due pedoni sono stati ricoverati in codice rosso al San… - infoitinterno : Ancora sangue sulle strade di Genova: gravi due pedoni investiti da bus e auto -