Federico Pellegrino ha vinto l’argento nello sci di fondo ai Giochi invernali di Pechino

Advertising

ItaliaTeam_it : ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Super volata, Federico Pellegrino sul podio di #Beijing2022!… - sportface2016 : +++FEDERICO #PELLEGRINO MEDAGLIA D'ARGENTOOOOOOO COME QUATTRO ANNI FA NELLA SPRINT DI #SCIDIFONDO+++ #Beijing2022 - sportface2016 : ANCORA ARGENTO! FEDERICO #PELLEGRINO STRAORDINARIO. CHE EMOZIONI A #BEIJING2022 - sabinmarketing : RT @Bertolca10: Gara pazzesca di Federico #Pellegrino che quasi faceva l'impresa. L'alieno Klaebo oro, ma quasi veniva beffato dall'azzurro… - paoloigna1 : RT @tvdellosport: ?????? Il medagliere #Azzurro alle #olimpiadi2022 si arricchisce dell’argento di Federico #Pellegrino nello sprint dello sci… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Pellegrino

Eurosport IT

/ Diretta sprint sci di fondo streaming video tv: è semifinale! Lo abbiamo già detto: in ogni caso sarà un successo, ma a questo punto fermarsi sarebbe un peccato e l'oro sarebbe ...DIRETTA, SCI DI FONDO OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022: SEMIFINALE!vola in semifinale nello sprint dello sci di fondo alle Olimpiadi Pechino 2022 : straordinario l'...Il valdostano Federico Pellegrino ha vinto al medaglia di argento nella gara sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sul traguardo è stato preceduto solo dal fuoriclasse norvegese ...The sixth Italian medal in the Beijing Winter Olympics arrives. It is a silver medal and was won by Federico Pellegrino in cross-country skiing, the men's free technique sprint race. The 31-year-old ...