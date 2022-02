Eurovision 2022: Francesco Monte in finale per San Marino (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è anche Francesco Monte tra i big annunciati come finalisti di “Una voce per San Marino”, manifestazione canora che decide l’artista rappresentante di San Marino per l’Eurovision Song Contest. Monte è stato selezionato con il nuovo singolo “Mi ricordo di te (Adrenalina)” uscito lo scorso 28 gennaio per Clockbeats che vanta già più di 100 mila ascolti su Spotify. Il brano è prodotto da Federico Baracco, Alessandro Costantini e Stefano Pigolotti e scritto da Francesco Monte, Debora Pagano, Kurt Royce e Giovanni Caracciolo con la partecipazione di Mario Meli alle chitarre, Marcello Sutera al basso e Federico Baracco alla programmazione e con il supporto di CollettivoFunk. Francesco Monte sarà dunque in gara ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 8 febbraio 2022) C’è anchetra i big annunciati come finalisti di “Una voce per San”, manifestazione canora che decide l’artista rappresentante di Sanper l’Song Contest.è stato selezionato con il nuovo singolo “Mi ricordo di te (Adrenalina)” uscito lo scorso 28 gennaio per Clockbeats che vanta già più di 100 mila ascolti su Spotify. Il brano è prodotto da Federico Baracco, Alessandro Costantini e Stefano Pigolotti e scritto da, Debora Pagano, Kurt Royce e Giovanni Caracciolo con la partecipazione di Mario Meli alle chitarre, Marcello Sutera al basso e Federico Baracco alla programmazione e con il supporto di CollettivoFunk.sarà dunque in gara ...

Advertising

chetempochefa : Eccoli i vincitori di Sanremo 2022 con noi, che ci rappresenteranno all'Eurovision di quest'anno a Torino! ...con… - EurovisionRai : Voliamo a Torino su una bici di diamanti con @Mahmood_Music & #Blanco ??? ?? Save the date: 10-12-14 Maggio 2022… - SkyTG24 : Eurovision 2022, Achille Lauro e Blind tra i candidati di San Marino - infoitcultura : Eurovision 2022: Francesco Monte in finale per San Marino - deca_hemmyblack : RT @fantaptr: #Eurovision 2022 be like: LRDL x San Marino Tananai x Vaticano … Rettore Ditonellapiaga x Serenissima Repubblica di Venezia -