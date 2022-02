Diretta Inter-Roma alle 21 00 | formazioni ufficiali | Mourinho conferma Zaniolo | Inzaghi con Sanchez e Vidal

Advertising

Inter : ?? | COUNTDOWN ?? #InterFans siete pronti a tifare i nostri nerazzurri? ?? #InterRoma è in diretta su Canale 5 ??… - Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterRoma ?? Dallo stadio @Gaietta17, e Marco Andreo… - Inter : ?? | #UCL Scopri la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della… - Andre_Inter4 : RT @Inter: ?? | COUNTDOWN ?? #InterFans siete pronti a tifare i nostri nerazzurri? ?? #InterRoma è in diretta su Canale 5 ?? @sportmediaset… - interclubpavia : ?? | COUNTDOWN ?? #InterFans siete pronti a tifare i nostri nerazzurri? ?? #InterRoma è in diretta su Canale 5 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

All.: Mourinho Dove vederla in tv estreaming La sfida di Coppa Italia- Roma, in programma alle 21.00 allo stadio Meazza in San Siro di Milano, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e ...Mourinho torna a San Siro da avversario dell'e ci si aspetta, senza dubbio, un'accoglienza importante per lo Special One. Poi però, dopo la giusta emozione iniziale, sarà solamente campo. ...08.02 19:00 - OSCAR 2022 - "E' stata la mano di Dio" nella cinquina delle nomination, De Luca: "Soddisfazione e orgoglio per tutti noi" ...S. Inzaghi. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter torna in campo ...