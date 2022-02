Del Genio: “Juan Jesus titolare con l’Inter, il motivo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Ritorna Kalidou Koulibaly e si riprende il posto da titolare con l’Inter, ma secondo Paolo Del Genio anche Juan Jesus può giocare dal primo minuto. Il difensore brasiliano ha sostituito egregiamente il senegalese assente da dicembre causa infortunio, poi perché impegnato in Coppa d’Africa. Ora con il rientro di Koulibaly per Inter-Napoli, si cerca di capire se Juan Jesus potrà giocare di nuovo titolare. Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli dice: “Io credo che Juan Jesus abbia possibilità di giocare titolare con l’Inter. Il brasiliano è molto forte sui quinti, quindi potrebbe essere utilizzato per arginare la avanzate di Dumfries“. Insomma Koulibaly e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 8 febbraio 2022) Ritorna Kalidou Koulibaly e si riprende il posto dacon, ma secondo Paolo Delanchepuò giocare dal primo minuto. Il difensore brasiliano ha sostituito egregiamente il senegalese assente da dicembre causa infortunio, poi perché impegnato in Coppa d’Africa. Ora con il rientro di Koulibaly per Inter-Napoli, si cerca di capire sepotrà giocare di nuovo. Paolo Dela Radio Kiss Kiss Napoli dice: “Io credo cheabbia possibilità di giocarecon. Il brasiliano è molto forte sui quinti, quindi potrebbe essere utilizzato per arginare la avanzate di Dumfries“. Insomma Koulibaly e ...

