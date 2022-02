Dayane Mello svela dei retroscena su Alex e Delia

(Di martedì 8 febbraio 2022) IdiPoche ore faè stata protagonista al GF Vip Party, e come al solito non sono mancati i colpi di scena. Nel corso della chiacchierata infatti la modella hato deiinediti suBelli eDuran, facendo un duro attacco alla coppia. Ma non solo. L'articolo proviene da Novella 2000.

Confessione choc di: a DiPiù ha raccontato che da ragazza è arrivata a tentare il suicidio. ' A sedici anni tentai di togliermi la vita, presi tutte le medicine che avevo in casa, un gesto assurdo. Mi ha ...e il racconto del tentato suicidio: 'Un gesto assurdo'è una vera e propria icona della bellezza internazionale ed è tornata a raccontarsi a DiPiù dove, oltre che ...Poche ore fa Dayane Mello è stata protagonista al GF Vip Party, e come al solito non sono mancati i colpi di scena. Nel corso della chiacchierata infatti la modella ha svelato dei retroscena inediti ...A commentare le ultime dinamiche che si sono create in questa sesta edizione del GF Vip è Dayane Mello, un volto noto nel programma. La modella ha infatti preso parte alla scorsa edizione del reality, ...