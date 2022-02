Dall'11 febbraio via le mascherine all'aperto, rimangono al chiuso (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Via l'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto a partire Dall'11 febbraio. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un'ordinanza in merito. Rimane, però quello di mantenerle al chiuso. “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi Dalle abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Via l'obbligo dell'uso delleall'a partire'11. Lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato un'ordinanza in merito. Rimane, però quello di mantenerle al. “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi aldiversie abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all'è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sè i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o ...

