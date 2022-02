Cosa può fare ora Giuseppe Conte e il peso di Beppe Grillo (Di martedì 8 febbraio 2022) La lotta intestina nel MoVimento 5 Stelle ha portato a una svolta che, per effetti, può essere ritenuta epocale. Il ricorso presentato da alcuni iscritti ha – di fatto – sospeso tutto quel che è avvenuto e stato deciso (a livello gerarchico) all’interno dell’universo pentastellato negli ultimi mesi. Il nuovo Statuto non è più valido e, di conseguenza, anche tutte le nomine avvenute dopo aver consultato la “base” sono decadute: Giuseppe Conte, allo stato attuale delle cose, non è più formalmente il Presidente M5S e a decadere è stato anche il comitato di garanzia. Conte, Cosa può fare dopo aver perso la carica di Presidente M5S L’inizio della fine o un nuovo inizio? La decisione del giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli ha, di fatto, sospeso tutto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) La lotta intestina nel MoVimento 5 Stelle ha portato a una svolta che, per effetti, può essere ritenuta epocale. Il ricorso presentato da alcuni iscritti ha – di fatto – sostutto quel che è avvenuto e stato deciso (a livello gerarchico) all’interno dell’universo pentastellato negli ultimi mesi. Il nuovo Statuto non è più valido e, di conseguenza, anche tutte le nomine avvenute dopo aver consultato la “base” sono decadute:, allo stato attuale delle cose, non è più formalmente il Presidente M5S e a decadere è stato anche il comitato di garanzia.puòdopo aver perso la carica di Presidente M5S L’inizio della fine o un nuovo inizio? La decisione del giudice della settima sezione civile del tribunale di Napoli ha, di fatto, sostutto ...

Advertising

chetempochefa : 'Una cosa è vera: ogni paese deve dire quanti migranti può accogliere. Questo è un problema di politica interna che… - juventusfc : Nel giorno del suo compleanno e alla vigilia di #JuveVerona cosa può esserci di meglio di una doppietta di… - petergomezblog : Party-gate, ondata di dimissioni tra i collaboratori più stretti di Boris Johnson: “Può succedere di tutto. È una c… - rosa_quarzo : RT @stillclosedinme: Ma soprattutto cosa frega a voi di cosa pensano cioè ma veramente non vi si può dare un dito che vi prendete tutta la… - fisco24_info : Cambiare le lire in euro, è ancora possibile? Cosa si può fare: (Adnkronos) - Si possono portare in banca e ottener… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Xiaomi Mi 360° Camera al minimo storico: oggi la paghi pochissimo Grazie alla testa motorizzata la telecamera può coprire una visuale di 360 gradi in orizzontale e ... La configurazione è molto semplice : per prima cosa bisogna scaricare l'app Mi Home sullo smartphone,...

Carta acquisti 2022: bonus da 480 euro dall'INPS! Ecco come ... cercando di capire con esattezza di cosa si tratta e in cosa consiste. In realtà darne una definizione è molto semplice, dato che si tratta di una vera e propria carta elettronica , che può essere ...

Paxlovid e molnupiravir: che cosa sono le pillole anti-Covid, quanto costano, chi può usarle Corriere della Sera Grazie alla testa motorizzata la telecameracoprire una visuale di 360 gradi in orizzontale e ... La configurazione è molto semplice : per primabisogna scaricare l'app Mi Home sullo smartphone,...... cercando di capire con esattezza disi tratta e inconsiste. In realtà darne una definizione è molto semplice, dato che si tratta di una vera e propria carta elettronica , cheessere ...