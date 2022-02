Calcio | Serie A | due giornate di squalifica a Bastoni | un turno di stop per Zaniolo

Advertising

Gazzetta_it : Lautaro contro Theo. Insulti e il giallo dello sputo. Ora il Toro rischia la squalifica #intermilan - Gazzetta_it : Scintille tra Lautaro e Theo a fine derby: c'è stato anche uno sputo dell'interista? #intermilan - Gazzetta_it : Pioli: “Derby più equilibrato di quanto si è detto. I ‘mezzi falli’ non vanno fischiati” - RepAsRoma : Giudice sportivo: due giornate di squalifica a Bastoni, una a Simone Inzaghi e Zaniolo - RepFcInter : Giudice sportivo: due giornate di squalifica a Bastoni, una a Simone Inzaghi e Zaniolo -

Se la sua passione per Harry Potter è nota, meno popolare è il suo giudizio sullaA: "In Italia ho imparato la tattica, è come giocare a scacchi: prima sei in una certa posizione, poi quando la ...Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni e' stato squalificato dal giudice sportivo per due giornate per avere rivolto agli ufficiali di gara, al termine del derby con il Milan perso 2 - 1, "un'...Milano, 8 feb. - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 24esima giornata ha squalificato per due giornate il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni "per avere, al termine della ...E' questo, apprende l'ANSA in ambienti calcistici, il responso del giudice sportivo sulle partite della 24/esima giornata di serie A. Le decisioni del giudice saranno ufficializzate a breve.