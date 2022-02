Bucciantini | “Ad inizio campionato Osimhen aveva oscurato Vlahovic”

Advertising

sscalcionapoli1 : Bucciantini: “A inizio stagione Osimhen aveva oscurato Vlahovic, stava facendo la differenza” - tuttonapoli : Bucciantini: 'A inizio stagione Osimhen aveva oscurato Vlahovic, stava facendo la differenza' - sportli26181512 : Bucciantini: 'Il Milan non ha mai nascosto le sue ambizioni: è l'unica che ha sfidato l'Inter': Marco Bucciantini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bucciantini inizio

Tutto Napoli

Il giornalista Marcoha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Martedì' in ... E' minima perché il Napoli all'è partito forte e anche perché l'Inter, a ...Marcoparla del ritorno in campo di Victor Osimhen. Marcoparla del ritorno in campo di Victor Osimhen ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: " ...la squadra che a...Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’ in onda su Canale 8. “Il Napoli vincendo a Venezia ha dato significato alla partit ...Nel corso di 'Ne parliamo martedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "Nei primi due mesi di stagione Osimhen aveva oscurato Vlahovic, a me sembrava il giocatore che stava ...