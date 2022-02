Bloccata in autostrada, laureanda discute la tesi in macchina su Teams: proclamata dottoressa sulla A26 (Di martedì 8 febbraio 2022) Elisa Santacroce, 23 anni, iscritta al corso triennale di Servizio Sociale all’Università di Genova, è partita ieri da Caselle Torinese per andare discutere la tesi triennale sul “Fenomeno della povertà”. La pandemia ha costretto l’università a dotarsi degli strumenti per le lezioni e le discussioni delle tesi a distanza: per questa volta, forse, si può dire “per fortuna”. Nonostante fosse partita con grande anticipo da casa, infatti, la studentessa è rimasta Bloccata sulla A26 a causa di un maxi tamponamento che ha provocato la morte di due persone di 37 e 72 anni. Il blocco dell’autostrada, si legge sulle pagine della Stampa e del Secolo XIX, ha costretto Santacroce a di laurearsi in modalità online, in auto con il fidanzato Alessio, all’altezza di Alessandria. Alla Stampa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Elisa Santacroce, 23 anni, iscritta al corso triennale di Servizio Sociale all’Università di Genova, è partita ieri da Caselle Torinese per andarere latriennale sul “Fenomeno della povertà”. La pandemia ha costretto l’università a dotarsi degli strumenti per le lezioni e le discussioni dellea distanza: per questa volta, forse, si può dire “per fortuna”. Nonostante fosse partita con grande anticipo da casa, infatti, la studentessa è rimastaA26 a causa di un maxi tamponamento che ha provocato la morte di due persone di 37 e 72 anni. Il blocco dell’, si legge sulle pagine della Stampa e del Secolo XIX, ha costretto Santacroce a di laurearsi in modalità online, in auto con il fidanzato Alessio, all’altezza di Alessandria. Alla Stampa la ...

