Blanco annuncia nuove date del tour spostate quelle di maggio a dopo l’Eurovision | ecco quando

"Sono sotto la pioggia, come l'ultima volta, a cantarti nel blu, dipinto di blu, era la canzone nostra". Sentite il coro di gente che la urla? Ora forse no, ma così sarà ai concerti di Blanco. Il vincitore, insieme a Mahmood, del Festival di Sanremo annuncia le date estive del suo Blu Celeste tour (che si aggiungono a quelle primaverili, già sold out). Eccole: Locarno (18 giugno – Connection Festival), Genova (24 giugno Goa Boa The Next Day), Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival), L'Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSound Fest), Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini), Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto ...

