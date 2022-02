Bimbo malato di cuore | i genitori | “dategli sangue no vax”

(Di martedì 8 febbraio 2022) . Scende in campo il tribunale dei minori per tutelare la salute del bambino E’ ancora in corso la disputa tra l’ospedale Sant’Orsola di Bologna e la famiglia no vax che ha rifiutato di firmare il consenso per eventuali trasfusioni dial figliodi. La vicenda ha ha centro un bambino di due anni gravementedie che necessita di una operazione urgente, ma inon hanno dato il consenso alle trasfusioni diproveniente da persone vaccinate. Alla base di questa decisione ci sarebbe la convinzione di una teoria fake secondo cui i vaccini Covid si otterrebbero da embrioni, «dunque feti uccisi». Successivamente idel bambini avrebbero cercato donatori ditra amici e conoscenti no ...

La donazione anonima e volontaria tutela tutti, tutela il donatore, tutela il malato, tutela il sistema. Per questo è preoccupante che si formino liste di persone non vaccinate disposte a dare il sangue.