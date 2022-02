Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 15:10 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale lunedì 7 febbraio Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno super Green pass illimitato nuove regole per la gestione dei casi covid e le scuole per le quarantene entrano in vigore oggi le nuove misure per contrastare il coronavirus i numeri sembrano segnalare la fase da 7 giorni ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza sottolineando tuttavia che serve ancora una grande attenzione Vediamo le regole per la scuola all’asilo nido e nella scuola dell’infanzia si continua a presentare in fino a 4 casi positivi al covid non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici in caso di sintomi e però necessario sottoporsi ad un tampone molecolare antigenico fai da te e il rientro in classe potrà venire dopo un test negativo e sento un certificato medico se i positivi sono cinque Stoppa la frequenza e rientro ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)dailynews radiogiornale lunedì 7 febbraio Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno super Green pass illimitato nuove regole per la gestione dei casi covid e le scuole per le quarantene entrano in vigore oggi le nuove misure per contrastare il coronavirus i numeri sembrano segnalare la fase da 7 giorni ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza sottolineando tuttavia che serve ancora una grande attenzione Vediamo le regole per la scuola all’asilo nido e nella scuola dell’infanzia si continua a presentare in fino a 4 casi positivi al covid non sono necessari provvedimenti se i bambini sono asintomatici in caso di sintomi e però necessario sottoporsi ad un tampone molecolare antigenico fai da te e il rientro in classe potrà venire dopo un test negativo e sento un certificato medico se i positivi sono cinque Stoppa la frequenza e rientro ...

