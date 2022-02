Advertising

OnlineAletheia : UE, CORTE CONTI: VERSAMENTI ITALIANI NEL 2020 OLTRE I 18 MILIARDI - cjmimun : UE: CORTE CONTI, DA ITALIA 18,2MLD EURO NEL 2020, RICEVUTI 11,6MLD - fisco24_info : Ue:C.Conti,in 2020 Italia versato 18,2mld,ricevuti 11,6mld: Livello tra più alti ultimi 7 anni. 4a per risorse accr… - vignetterosse : @Sott_lazapp mi ricordo ancora l’estate 2020 uno studio che ipotizzava che all’epoca il 65% della popolazione fosse… - romanoziroldo : RT @Teresat73540673: Senza vax-febbraio 2020-gennaio 2021 con conti giornalieri abbiamo avuto 74.000 morti,ma l'Istat aveva un surplus di 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Conti 2020

...3% rispetto al. In generale, più della metà (53,7%) rispetto al totale delle nuove registrazioni. A sottolineare il legame tra questi dati e l'andamento della pandemia è Marco, ...Emerge dalla 'Relazione annuale sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Ue e l'utilizzazione dei fondi europei' per il,della Corte deiche sottolinea come con l'"eccezionale" portata del ...Lo rende noto la Corte dei Conti, indicando che "il livello totale dei flussi verso l'Ue nel 2020 e', quindi, uno dei piu' alti degli ultimi sette anni. Sul fronte delle assegnazioni, il bilancio ...Emerge dalla 'Relazione annuale sui rapporti finanziari tra l'Italia e l'Ue e l'utilizzazione dei fondi europei' per il 2020,della Corte dei conti che sottolinea come con l'"eccezionale" portata del ...