Thiago Motta: «Strada giusta, ma oggi c'è un avversario impegnativo»

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato prima del fischio d'inizio della gara contro la Salernitana

Ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ha parlato prima di Salernitana-Spezia.

ALLENATORE DEL MESE – «Sono contento perché fanno sempre piacere i riconoscimenti. Un premio alla squadra e al lavoro».

SALERNITANA NUOVA – «È uno stimolo in più. Tutte le partite fino a oggi sono state impegnative, oggi va affrontata nel modo giusto».

ULTIMI RISULTATI – «I ragazzi lavorano come sempre. Siamo in un buon momento e dobbiamo seguire questa Strada. Poi quando arriveranno momenti difficili dovremo essere consapevoli che succedono».

