Temptation Island, è finita (male) tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher: lui svela perché l’ha lasciata (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ finita decisamente male tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher. Gli ex protagonisti di Temptation Island nelle ultime ore si sono sfogati sui social, raccontando i dettagli di ciò che è accaduto tra di loro. Ad ammettere il momento di crisi è stato lui, sostenendo di aver chiesto una pausa all’ex tentatrice. Di converso, lei sarebbe andata in giro a divertirsi con un gruppo di amici e, tra una storia e un’altra ripostata su Instagram, ne avrebbe omesso qualcuna proprio per evitare di scatenare il finimondo nel suo ormai ex. Peccato che l’ex fidanzato di Jessica Mascheroni quei video li abbia reperiti lo stesso e, attraverso i social, ha così sbottato. Sono una persona seria, le ho portato il massimo del rispetto. Io mi sono sempre comportato come ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’decisamentetra. Gli ex protagonisti dinelle ultime ore si sono sfogati sui social, raccontando i dettagli di ciò che è accaduto tra di loro. Ad ammettere il momento di crisi è stato lui, sostenendo di aver chiesto una pausa all’ex tentatrice. Di converso, lei sarebbe andata in giro a divertirsi con un gruppo di amici e, tra una storia e un’altra ripostata su Instagram, ne avrebbe omesso qualcuna proprio per evitare di scatenare il finimondo nel suo ormai ex. Peccato che l’ex fidanzato di Jessica Mascheroni quei video li abbia reperiti lo stesso e, attraverso i social, ha così sbottato. Sono una persona seria, le ho portato il massimo del rispetto. Io mi sono sempre comportato come ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Nicola Panico è papà: sesso, nome e chi è la mamma ... in quanto hanno mentito sullo status della loro relazione dopo aver partecipato alla quinta edizione di Temptation Island. I due, dopo che la Affi Fella è approdata a Uomini e Donne in qualità di ...

Federica Panicucci verso La Talpa: la conduttrice lascerà Mattino Cinque? Qualche giorno fa noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato in anteprima ed esclusiva che l'ex tronista spagnolo di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island Vip 2, Ivan Gonzalez , e il figlio ...

Temptation Island, è finita (male) tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher Isa e Chia Belen condurrà ‘Le Iene’: la reazione di Alessia Marcuzzi Si vociferava fino a poco tempo fa di un suo ritorno in tv con Temptation Island o con Battiti Live, solitamente condotto da Elisabetta Gregoraci. Ma ancora è tutto incerto; l’unica notizia sicura è ...

Temptation Island, Nicola Panico è papà: sesso, nome e chi è la mamma Questi ultimi sono stati protagonisti indimenticabili di un vero e proprio scandalo, in quanto hanno mentito sullo status della loro relazione dopo aver partecipato alla quinta edizione di Temptation ...

