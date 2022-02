Taranto | “La lira di Orfeo” Stasera

Leggi su noinotizie

(Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: La «star del barocco» Raffaele Pe, il controtenore osannato dal «Times» di Londra come uno dei più grandi interpreti del Sei-Settecento musicale, arriva aper rendere ancora più speciali i festeggiamenti dei cento anni degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”. L’artista, infaticabile promotore nel mondo del repertorio che ha reso celebri molti castrati, tra cui i pugliesi Carlo Broschi (in arte Farinelli) e Giuseppe Aprile, martedì 8 febbraio (ore 21) terrà un atteso recital al Teatro Fusco per la 78esima Stagione concertistica con l’ensemble Ladida lui stesso creato nel 2015. Proprio un’aria composta per Farinelli dal fratello Riccardo Broschi, “Ombra fedele” tratta dall’opera «Idaspe», fa parte del programma pensato da Raffale Pe per questo concerto ...