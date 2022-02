Speed skating, programma Olimpiadi 8 febbraio: orari 1500 metri uomini, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domani, a partire dalle 11.30, il programma dello Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino prevede i 1500 metri maschili. L’americano Joey Mantia una candidatura all’oro olimpico la può mettere, considerando in due centri in Coppa del Mondo e una resa praticamente da top-3 nelle prime quattro tappa del massimo circuito internazionale. I rivali potrebbero essere il cinese Ning, il canadese Connor Howe e ovviamente gli olandesi Kjeld Nuis (campione olimpico) e Thomas Krol che in stagione hanno un po’ nicchiato, ma è ragionevole pensare che risponderanno presente. In casa Italia ci sarà Alessio Trentini il cui obiettivo sarà quello di ben figurare, senza avere l’obbligo del grande risultato. Speed skating, Pechino 2022: Francesca ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domani, a partire dalle 11.30, ildelloin questeInvernali di Pechino prevede imaschili. L’americano Joey Mantia una candidatura all’oro olimpico la può mettere, considerando in due centri in Coppa del Mondo e una resa praticamente da top-3 nelle prime quattro tappa del massimo circuito internazionale. I rivali potrebbero essere il cinese Ning, il canadese Connor Howe e ovviamente gli olandesi Kjeld Nuis (campione olimpico) e Thomas Krol che in stagione hanno un po’ nicchiato, ma è ragionevole pensare che risponderanno presente. In casa Italia ci sarà Alessio Trentini il cui obiettivo sarà quello di ben figurare, senza avere l’obbligo del grande risultato., Pechino 2022: Francesca ...

