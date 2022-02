Sileri: “Da metà febbraio via obbligo delle mascherine all’aperto. Polemiche su mia frase? Era rivolta ai no vax complottisti che vanno in tv” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Siamo tutti stanchi della mascherina all’aperto. La toglieremo da metà febbraio, ma al chiuso dovrà rimanere ancora. Ci sarà una transizione con mascherine al chiuso. E prima o poi toglieremo anche quella, ma non è imminente”. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che coglie l’occasione per tornare sulla discussa frase da lui pronunciata la scorsa settimana a “Dimartedì”: “Quel mio ‘vi renderemo la vita difficile’ non era rivolto ai non vaccinati, ma ai no vax complottisti che vanno in tv a dire che il virus non esiste o che il vaccino contiene il grafene. Per me sono persone pericolose. vanno in tv a diffondere le loro idee strampalate, incutendo paura ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Siamo tutti stanchi della mascherina. La toglieremo da, ma al chiuso dovrà rimanere ancora. Ci sarà una transizione conal chiuso. E prima o poi toglieremo anche quella, ma non è imminente”. Lo annuncia ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che coglie l’occasione per tornare sulla discussada lui pronunciata la scorsa settimana a “Dimartedì”: “Quel mio ‘vi renderemo la vita difficile’ non era rivolto ai non vaccinati, ma ai no vaxchein tv a dire che il virus non esiste o che il vaccino contiene il grafene. Per me sono persone pericolose.in tv a diffondere le loro idee strampalate, incutendo paura ai ...

