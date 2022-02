Short track, Pechino 2022: i fratelli Liu e tre cinesi si qualificano per la Finale A dei 1000 metri maschili (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si sono appena concluse sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium le semifinali dei 1000 metri maschili, in occasione della seconda giornata di gare per quanto riguarda lo Short track ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Nella prima delle due batterie è andata in scena una sfida a tre per il passaggio del turno (riservati ai primi due classificati) tra il sud coreano Daeheon Hwang e la coppia cinese composta da Ziwei Ren e Wenlong Li. Decisivo a conti fatti un sorpasso di Hwang, ritenuto illegale dalla giuria, che ha provocato la squalifica del sud coreano e l’avanzamento in Finale dei due padroni di casa. Nella seconda semiFinale (formata da 6 atleti) è arrivata una nuova squalifica ai danni di un rappresentante della Corea ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si sono appena concluse sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium le semifinali dei, in occasione della seconda giornata di gare per quanto riguarda loai Giochi Olimpici Invernali di. Nella prima delle due batterie è andata in scena una sfida a tre per il passaggio del turno (riservati ai primi due classificati) tra il sud coreano Daeheon Hwang e la coppia cinese composta da Ziwei Ren e Wenlong Li. Decisivo a conti fatti un sorpasso di Hwang, ritenuto illegale dalla giuria, che ha provocato la squalifica del sud coreano e l’avanzamento indei due padroni di casa. Nella seconda semi(formata da 6 atleti) è arrivata una nuova squalifica ai danni di un rappresentante della Corea ...

