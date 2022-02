Short track | Pechino 2022 | doppietta cinese nei 1000 metri maschili | squalificato l’ungherese Shaolin Sandor Liu

(Di lunedì 7 febbraio 2022)al Capital Indoor Stadium nella finale deidiai Giochi Olimpici Invernali di, con Ren Ziwei che ha conquistato la medaglia d’oro precedendo il connazionale Li Wenlong eShaoang Liu al termine di una finale thrilling. In realtà è stato il magiaro (di chiare origini cinesi)Liu a tagliare il traguardo per primo, resistendo di un’incollatura ai tentativi di attacco di Ren Ziwei, tuttavia è statodalla giuria a causa di due manovre irregolari nel corso degli ultimi giri (un sorpasso in ritardo all’interno ed una chiusura troppo aggressiva con il braccio sul rivale prima ...

Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m. In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin. ORO di Arianna Fontana Ancora lei. Sempre lei. Una leggenda dello short-track. La sua decima medaglia a cinque Olimpiadi. Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di Pechino2022

Stupenda Arianna Fontana: l'azzurra valtellinese dello short track si mette al collo l'oro nei 500 metri ai Giochi di Pechino 2022. Per lei è la seconda medaglia di questa rassegna dopo l'argento nella staffetta mista di sabato. Si tratta anche della decima medaglia olimpica. Arianna Fontana è ancora d'oro nello short track alle Olimpiadi invernali 2022. Altro giro, altro primo posto olimpico dopo quello del 2018 a Pyeongchang per la campionessa di Sondrio, che nella finale 500 metri individuali ha la meglio. Nelle due edizioni precedenti dei Giochi aveva ottenuto un argento e un bronzo. Grazia alla Fontana, nello Short Track, l'Italia porta a casa il suo primo oro, dopo i tre argenti e il bronzo ottenuti.