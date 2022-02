Sci alpino, gigante femminile Olimpiadi Pechino 2022, Brignone: “Neve veramente difficile” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federica Brignone ha chiuso al terzo posto, a soli 0.42 dalla testa, la prima manche del gigante femminile dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della FISI, raccontando le proprie sensanzioni in questo inizio della sua quarta Olimpiade. Di seguito le sue parole: “Siamo arrivati quattro giorni fa e l’impatto è stato subito strano perché è una Neve veramente difficile, come non ne abbiamo mai viste in Europa. La cosa più importante sarà quella di adattarsi in fretta, che è una cosa che alleni facendo tante cose diverse ed è una qualità acquisita negli anni, che ho sfruttato in questi primi giorni. Oggi ce l’ho messa tutta, cercando di agganciare tutte le curve senza ritegno, provando a ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Federicaha chiuso al terzo posto, a soli 0.42 dalla testa, la prima manche deldei Giochi Olimpici di. Al termine della gara, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della FISI, raccontando le proprie sensanzioni in questo inizio della sua quarta Olimpiade. Di seguito le sue parole: “Siamo arrivati quattro giorni fa e l’impatto è stato subito strano perché è una, come non ne abbiamo mai viste in Europa. La cosa più importante sarà quella di adattarsi in fretta, che è una cosa che alleni facendo tante cose diverse ed è una qualità acquisita negli anni, che ho sfruttato in questi primi giorni. Oggi ce l’ho messa tutta, cercando di agganciare tutte le curve senza ritegno, provando a ...

