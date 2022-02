Sanremo 2022 | Blanco e Mahmood vincitori assoluti anche sui social

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) foto di Bogdan Chilldays PlakovROMA – Ascolti dal record, non solo per il Festival in tv, maper una sorta di kermesse parallela andata in onda suinetwork. Durante la settimana sanremese si sono registrate oltre 26 milioni di interazioni sui profili degli artisti in gara che, grazie alla visibilità ottenuta all’Ariston, hanno portato a casa complessivamente 2milioni e 372mila nuovi follower. Le analisi condotte da DeRev -società di comunicazione e marketing digitale – hanno messo in luce questo interesse crescente, che ha accesso i fari sull’Ariston a scapito di qualsiasi altro tema, personaggio o trend che non fosse inerente alle faccende sanremesi. È così che si è generata la schiacciante vittoria di. Il peso della loro community nella fase pre-gara li dava al terzo posto tra gli ...