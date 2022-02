Ragusa | piano di recupero della sentieristica in contrada Magna

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– Avviato inMagni un nuovo intervento diche gode di un finanziamento regionale. “Prendersi cura di un muro a secco è un esercizio di memoria. InMagni – spiega il sindaco Peppe Cassì – i percorsi di collegamento ad antiche masserie di pregio stanno riaffiorando, con un intervento di tutela che permetterà di non perdere questo incredibile patrimonionostra storia e tramandarlo alle future generazioni. Spezzare la catena dell’oblio per riallacciare le filatradizione. Anche in questa parte disi compie quindi un altro intervento del nostrodiche si aggiunge al ...

